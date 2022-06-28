Зазвичай День Конституції України був вихідним днем, коли українці мали змогу відпочити чи запланувати коротку відпустку, якщо це день збігався з вихідними. Цього року через воєнний стан цей день є звичайним робочим днем, але українці не засмучуються, адже коли, як не зараз, підіймати економіку країни в час війни і щодня допомагати в тилу нашим військовим, які перебувають на фронті.

До слова День Конституції України: картинки-привітання з державним святом

Хоч це день є робочим, але урочистість зберігається однаково. У містах майорять українські прапори, вище керівництво України згадує про важливий день у своїх зверненнях, а представники культури нагадують шанувальникам у соцмережах, чому цей день важливий для всієї країни.

Ектор Хіменес-Браво

"День Конституції. Україна – незалежна і суверенна держава. Держава, де кожен має право вільно жити і висловлюватися. Тебе не заарештують за плакат "нет войне" або незадоволені висловлювання про політиків. Минулого року був ювілей. Рівно 25 років тому підписали перший закон в Україні. Рівно стільки нас захищає наше законодавство. В той день був вихідний, в Києві всі гуляли Хрещатиком, зустрічалися за келихом вина на Подолі. Пам'ятаю ще у цей день по всьому місту були концерти просто неба. Багато хто ходив у вишиванках і всі усміхалися.

Для нас цей день призначений для гордості за свою країну. Зараз такий день – кожен. Кожен день ми боремося за свою свободу, за своє право жити вільно і впевнено йдемо до перемоги. У східного сусіда День Конституції як день лопуха – призначення однакове. У них "право людини" – невідоме словосполучення. Чорний мішок то максимум, що за твоє життя пропонує держава. Ми ніколи один одного не зрозуміємо. І не треба.

Сьогодні в нас немає вихідного, але є не аби який привід для гордості. Я вітаю всіх з Днем Конституції України. Зовсім скоро у цей день буде вихідним і жителі Луганська, Донецька, Маріуполя, Херсона та Криму будуть святкувати його разом з нами".



Ектор Хіменес-Браво про День Конституції 2022 / Фото з інстаграму кухаря

"Океан Ельзи"

"Конституція України. Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. За що і стоїмо усі, як один".



"Океан Ельзи" про Конституцію України / Фото з інстаграму гурту

Євген Клопотенко

"Конституція раніше була для мене просто словом, беземоційним та беззмістовним. Щось написане в універі на дошці на одній з пар. А потім я відкрив її і прочитав. Так має зробити кожен українець. Обов'язково. Якщо ви думаєте, що Конституція вас не стосується, то, повірте, стосується. Мінімум: тому, що там прописане ваше право на життя та свободу. Максимум: бо неможливо жити у країні, критикувати або розвивати її, не знаючи правил, за якими вона існує. А наша з вами задача зараз – продовжувати рухати країну. Щоб робити армію сильнішою. Щоб ті, хто нас захищають, повернулися у круту державу, яка гідна їх.

Тому не ставимо себе на паузу. Розвиваємося. І у цьому розвитку неможливо бути поза політикою. Неможливо бути поза державою. Бути громадянином України означає бути відповідальним за Україну. Бо це дім і за ним треба доглядати. А для того, щоб країна розвивалась, треба, щоб розвивалися люди. Люди – це країна".



Євген Клопотенко привітав у День Конституції / Фото з інстаграму кухаря

Jerry Heil

"З Днем Конституції! "Ще мить" – і ми побачимо, як навколо світає! Ми споглядатимемо мирний світанок, і Біблія та Конституція стануть нашими настільними книгами. Ще мить. 2016 рік. Я переспівувала новий альбом "Земля" "Океану Ельзи" і не знала, що Святослав Вакарчук виявиться сучасним пророком, яким колись став для українців Шевченко".

"Друга Ріка"

"У 1996 році в цей день, через цілих 5 років після здобуття Незалежності наша країна нарешті позбулася радянського пережитку на законодавчому рівні і отримала свою Конституцію України! Це був важливий крок для нашої держави у бік Європи і світу, подалі від тиску, темряви, мороку Росії як уособлення радянщини. У нашій Конституції прописані основи нашої держави, її суверенітет, територіальна цілісність, наші з вами права – і все це зараз намагається знищити Росія, бо їй не йметься від нашої самостійності, розвитку, як і всю нашу багаторічну історію! Але нічого у неї не вийде – завдяки нашим ЗСУ.

Зі святом, українці! Як казав Володимир Сосюра: "Любіть Конституцію, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води…" Не так, звісно, але на честь такого дня дозволили собі трохи каверу".



"Друга Ріка" про День Конституції 2022 / Автор муралу Саша Корбан