Нехай користуються перекладачами, – Решетник емоційно висловився про російськомовний контент

Український телеведучий Григорій Решетник виступив проти російськомовного контенту. Він запропонував тим, хто не розуміє української - почати нарешті її вчити.

Телеведучий та шоумен Григорій Решетик прокоментував наявність російськомовного контенту в українському інформаційному просторі досі. Він зізнався, що не розуміє, навіщо такий потрібен.

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Григорій Решетник про російськомовний контент

Телеведучий опублікував емоційний допис, в якому заперечив, що українцям потрібен російськомовне телебачення чи ютуб-канали.

Я до Вас з запитанням. От поясніть мені все ж таки, чому після всього, що пережили українці за ці роки та місяці – досі так багато російськомовного контенту? Ютуб, телебачення, включення, експерти, аналітики, інтерв‘ю, репортажі… Для чого і для кого це? Я направду не розумію,

– написав ведучий.

"До кого ми хочемо достукатися, донести цю інформацію, кого хочемо переконати… Та нехай перекладачами користуються, хто не розуміє української та починають вчити її врешті", – додав Григорій Решетник.

Шоумен додав, що зараз настав час українського: "Ну невже не настав час виключно українського контенту – нашого, красивого, мелодійного, якісного та професійного. Чи для вас мова не має такого значення, головне зміст?".



Григорій Решетник / Фото з інстаграму Григорія Решетника

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