Нещодавно музична премія YUNA нагородила артистів у 17 номінаціях. Але не обійшлося без скандалу опісля, повідомляє 24 канал.

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Скандал довкола YUNA

Українська співачка DaKooka отримала статуетку YUNA в номінації "Інший формат". Але після її нагородження користувачі мережі помітили, що артистка виступала в росії після 2014 року. Зокрема, знайшлась афіша 2017 року. Так, вона мала б поїхати до Москви, Санкт-Петербурга, Челябінська та інших міст.



Афіша виступів / Фото з фейсбуку співачки

Також у мережі знайшли відео, як зірка виступала на російському фестивалі "Біль". До того ж DaKooka скасувала концерт у Львові того ж року – боялась блокування та шантажу.



DaKooka / Фото з фейсбуку DaKooka

Як відреагували організатори премії

Співзасновник YUNA Павло Шилько в ефірі радіо "Промінь" пояснив, що оргкомітет конкурсу перевірить, чи справді DaKooka була в росії.

"Ми все перевіримо, після того будемо спілкуватися з компанією Deloitte і буде прийняте рішення. Якщо за регламентом вона порушила, то звісно, вона не має права її отримати", – сказав Шилько.

Додамо, що минулого року нагородження премією теж не обійшлось без прецедентів. Тоді Тіна Кароль обурилась, що її ніяк не згадали й не відзначили статуеткою попри насичений рік.