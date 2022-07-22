Телеведущий и шоумен Григорий Решетник прокомментировал наличие русскоязычного контента в украинском информационном пространстве. Он признался, что не понимает, зачем он нужен.

К теме Премия YUNA попала в скандал: одна из победительниц выступала в России после 2014 года

Григорий Решетник о русскоязычном контенте

Телеведущий опубликовал эмоциональное сообщение, в котором возразил, что украинцам нужно русскоязычное телевидение или ютуб-каналы.

Я к вам с вопросом. Вот объясните мне все-таки, почему после всего, что пережили украинцы за эти годы и месяцы – так много русскоязычного контента? Ютуб, телевидение, включение, эксперты, аналитики, интервью, репортажи… Зачем и для кого это? Я действительно не понимаю,

– написал ведущий.

"К кому мы хотим достучаться, донести эту информацию, кого хотим убедить… Да пусть переводчиками пользуются, кто не понимает украинский и начинают учить его в конце", – добавил Григорий Решетник.

Шоумен добавил, что сейчас пришло время украинского: "Ну неужели не пришло время исключительно украинского контента – нашего, красивого, мелодичного, качественного и профессионального. Или для вас речь не имеет такого значения, главное содержание?"



Григорий Решетник / Фото из инстаграма Григория Решетника

Недавний скандал с русским языком