Телеведучий та шоумен Григорій Решетик прокоментував наявність російськомовного контенту в українському інформаційному просторі досі. Він зізнався, що не розуміє, навіщо такий потрібен.
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Григорій Решетник про російськомовний контент
Телеведучий опублікував емоційний допис, в якому заперечив, що українцям потрібен російськомовне телебачення чи ютуб-канали.
Я до Вас з запитанням. От поясніть мені все ж таки, чому після всього, що пережили українці за ці роки та місяці – досі так багато російськомовного контенту? Ютуб, телебачення, включення, експерти, аналітики, інтерв‘ю, репортажі… Для чого і для кого це? Я направду не розумію,
– написав ведучий.
"До кого ми хочемо достукатися, донести цю інформацію, кого хочемо переконати… Та нехай перекладачами користуються, хто не розуміє української та починають вчити її врешті", – додав Григорій Решетник.
Шоумен додав, що зараз настав час українського: "Ну невже не настав час виключно українського контенту – нашого, красивого, мелодійного, якісного та професійного. Чи для вас мова не має такого значення, головне зміст?".
Григорій Решетник / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Нещодавній скандал з російською мовою
- Можливо, Григорій Решетник мав на увазі нещодавнє обговорення щодо мови. Все почалось з того, що Оля Полякова та Маша Єфросиніна випустили черговий епізод шоу "Дорослі дівчатка", в якому сказали, що розмовлятимуть російською мовою. Вони пояснили, що у них нібито "немає хімії", коли намагаються говорити українською, а також їм складно підбирати слова й жартували.
- У мережі на це відреагували здебільшого негативно. Філологиня й блогерка Юлія Сливка підкреслила, що зірки як публічні особи та авторитет нівелюють зусилля українців, які вирішили перейти на українську. До того ж вони поширюють давнє упередження, що українською не можна передати тонкі сенси. А в коментарях співачці й ведучій пропонували перейти на англійську (щоб їх розуміла більше людей), або отримати російський паспорт, який видають російськомовним.
- Щоправда, згодом Оля Полякова знову пояснила, що офіційно всюди розмовляє українською, але на кухні з подругою хоче розмовляти як їй зручно. Щодо цього висловився Олександр Педан – він також не розуміє, як "дорослі дівчатка" вивчили англійську, а українську не можуть.