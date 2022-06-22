Монатік зізнався, скільки особистих грошей віддав на благодійність за час війни

Український виконавець Монатік застав повномасштабну війну за кордоном, тому що готувався там до концертів. Відтоді він гастролює Європою та дає благодійні виступи. Чоловік розповів, що з особистих збережень віддав на різні потреби 2,5 мільйона гривень.

За останні 4 місяці виконавець побував у багатьох країнах з благодійними візитами – виступав та збирав кошти на найрізноманітніші потреби в України. Монатік розповів, що на концерті "Добрий вечір, ми з України", де він виступав з іншими артистами, вдалось зібрати близько 4 мільйонів гривень – кошти були спрямовані у "Фонд Маші Єфросиніної" на допомогу дітям, постраждалим у війні.

Читайте також Вперше після 24 лютого: "Бумбокс" зіграє сольник на підтримку ЗСУ – де й коли буде концерт

Щодо його другого туру під назвою "Life will win", то він не може підрахувати скільки коштів точно вдалось зібрати, проте їх він направив у президентську платформу United24. Йому така програма до вподоби, адже він чітко бачить, на що йдуть ці кошти. Окрім цього виконавець у перші місяці війни віддав чимало своїх грошей на підтримку українців:

З перших місяців війни з особистих заощаджень 2,5 мільйони я виділив на різні потреби, коли до мене звертались: на бронежилети, волонтерам, на каримати і термоси, на автомобілі і так далі. Всюди, де можеш намагатися допомагати фінансово, але цей момент мусить перетворитись на якийсь момент, де ти зможеш ще й і з донатів заробляти, тому й з'явились ці концерти,

– прокоментував Монатік, натякнувши, що фінансова "подушка" не нескінченна.

Ведучий Слава Дьомін підтримав його та зазначив, що про це говорить чимало зірок – усі вони виступають за кордоном безкоштовно, часто витрачаючи на це власні кошти. Тому усі розуміють, що починати заробляти теж потрібно.

Монатік в шоу "Слава+": відео онлайн

Що ще розповів Монатік в інтерв'ю: