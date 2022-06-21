Війна застала Монатіка в Іспанії, тож рватися назад в Україну він не став. Спочатку співак хотів йти воювати, але після спілкування з військовими й вірша "Вы этого хотели, русская власть", який зрезонував у мільйонів людей, вирішив, що буде на культурному фронті. Тож усі чотири місяці зірка був за кордоном.

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Як Монатіку живеться за кордоном

Тут, за кордоном, себе просто з'їдаєш максимально. Я вже переїв себе, виплюнув тисячу разів. Ми не бачили весни, я не відчуваю, що зараз літо. Одна довга зимова ніч,

– висловився Монатік.

"Рідна земля дає дуже багато сил, це правда. Я це зрозумів за цей період так, як не розумів ніколи, хоча я часто був на гастролях. Ці сили дають рідні землі", – додав співак.

Зірка зізнався, що за кордоном йому жодного разу не дорікали за те, що він не воює, що він у безпеці. Єдині запитання, які йому ставили шанувальники: "Ви з концертом? А де? Ми прийдемо", "Як ваша сім'я?"

"Люди підходять, обіймають, сльози ллються", – пригадав Монатік.

Монатік на концерті Life will win / Фото з інстаграму туру

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Коли Монатік повернеться до Києва

З 10 червня Монатік гастролює Європою в рамках благодійного туру Life will win, до якого долучилися топові українські артисти – Тіна Кароль, Wellboy, Pianoбой, Злата Огнєвіч, Олег Скрипка, Alina Pash, "Квартал 95" та інші. Після цього музикант хоче повернутися додому, вперше після 24 лютого.

Після цього туру я хочу повернутися до Києва,

– пообіцяв артист.

Щоправда, ані дружину, ані дітей – синів Платона й Данила – він з собою не візьме.

Повне інтерв'ю Монатіка зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про повернення до Києва – на 9 хвилині)