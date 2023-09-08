На Саміті перших леді та джентльменів: Монатік презентував свій новий трек "Направляй мене"

6 вересня в Києві пройшов третій щорічний Саміт перших леді та джентльменів. Під час заходу головною темою було ментальне здоров'я українців. До цієї події Монатік, як амбасадор програми, створив саундтрек "Направляй мене".

Пісню виконавець присвятив захисту та підтримці ментального здоров'я. З новою композицією артист виступив й під час Саміту. У своєму виступі артист поєднав музично-танцювальну терапію. LIVE-презентація транслювалася більше аніж на тридцяти центральних телеканалах Європи та світу.

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Монатік випустив новий трек

Музична композиція оспівує об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми зараз стараємось знаходити один в одному.

Головний посил пісні "Направляй мене" - світла лірика, що мотивує знаходити в собі сили та підтримувати один одного. Це музика про об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми маємо знаходити один в одному,

– зазначили в пресслужбі виконавця.

Монатік – "Направляй мене": дивіться відео онлайн

Саміт перших леді та джентльменів: важливе