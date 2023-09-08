На Саміті перших леді та джентльменів: Монатік презентував свій новий трек "Направляй мене"
Джерело:Монатік
6 вересня в Києві пройшов третій щорічний Саміт перших леді та джентльменів. Під час заходу головною темою було ментальне здоров'я українців. До цієї події Монатік, як амбасадор програми, створив саундтрек "Направляй мене".
Пісню виконавець присвятив захисту та підтримці ментального здоров'я. З новою композицією артист виступив й під час Саміту. У своєму виступі артист поєднав музично-танцювальну терапію. LIVE-презентація транслювалася більше аніж на тридцяти центральних телеканалах Європи та світу.
Не пропустіть Минув рік без Єлизавети II: яким було останнє фото королеви Великої Британії
Монатік випустив новий трек
Музична композиція оспівує об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми зараз стараємось знаходити один в одному.
Головний посил пісні "Направляй мене" - світла лірика, що мотивує знаходити в собі сили та підтримувати один одного. Це музика про об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми маємо знаходити один в одному,
– зазначили в пресслужбі виконавця.
Монатік – "Направляй мене": дивіться відео онлайн
Саміт перших леді та джентльменів: важливе
- Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів. Цьогоріч його тема була – "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього". На захід перша леді України одягнула молочний костюм від бренду GASANOVA. Дружина президента доповнила образ особливою деталлю – золотою брошкою у вигляді мапи України. Золоті сережки та лаконічна укладка завершували її образ.
- В тіктоці завірусилося відео, як під час Саміту президент України поцілував свою дружину. Такий жест дуже замилував мережу, тож на ролику вже понад 140 тисяч переглядів та тисячі лайків.
- Ведучим події став британський актор та ведучий Стівен Фрай, який постійно підтримує Україну у війні. Він декілька днів пробув у столиці та зробив чимало важливих справ. Зокрема, відбулася ексклюзивна співпраця Стівена Фрая та Укрзалізниці. У соцмережах агентства поширили відео, в яких актора оголошує про "нову" зупинку потягів — платформу 9 ¾. У кінці своєї промови Стівен сказав: "Слава Україні!".
- Серед запрошених гостей також був і знаменитий голлівудський актор Шон Пенн. Разом з ним на подію завітала його кохана Ольга Коротяєва, яка родом з Черкас. Під час події зіркова пара сиділа поруч один з одним та мило трималася за руки.