Він декілька днів пробув у столиці та зробив чимало важливих справ. Зокрема, відбулася ексклюзивна співпраця Стівена Фрая та Укрзалізниці.

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Співпраця Стівена Фрая з Укрзалізницею

У соцмережах агентства поширили відео, в яких актора оголошує про "нову" зупинку потягів — платформу 9 ¾. У кінці своєї промови Стівен сказав: "Слава Україні!".

В ексклюзивній співпраці зі Стівеном Фраєм Укрзалізниця додає одну зупинку всім своїм поїздам,

— зазначили під роликом.

Довідка! Платформа номер дев'ять і три чверті – це зачарована платформа на лондонському вокзалі King's Cross Station звідки щороку Гаррі Поттер та інші юні маги виїжджали до Гоґвортсу. Для того, щоб вийти на неї, необхідно пройти крізь бар'єр, що розділяє платформи 9 і 10.

Зазначимо, після відвідин Києва Стівен Фрай був захоплений українцями, які хочуть прогнати росіян зі своєї землі. Його вразили люди, яких об'єднує гумор і непохитна рішучість.