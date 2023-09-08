Пісню виконавець присвятив захисту та підтримці ментального здоров'я. З новою композицією артист виступив й під час Саміту. У своєму виступі артист поєднав музично-танцювальну терапію. LIVE-презентація транслювалася більше аніж на тридцяти центральних телеканалах Європи та світу.
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Монатік випустив новий трек
Музична композиція оспівує об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми зараз стараємось знаходити один в одному.
Головний посил пісні "Направляй мене" - світла лірика, що мотивує знаходити в собі сили та підтримувати один одного. Це музика про об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми маємо знаходити один в одному,
– зазначили в пресслужбі виконавця.
Монатік – "Направляй мене": дивіться відео онлайн
Саміт перших леді та джентльменів: важливе
- Олена Зеленська відкрила Саміт перших леді та джентльменів. Цьогоріч його тема була – "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього". На захід перша леді України одягнула молочний костюм від бренду GASANOVA. Дружина президента доповнила образ особливою деталлю – золотою брошкою у вигляді мапи України. Золоті сережки та лаконічна укладка завершували її образ.
- В тіктоці завірусилося відео, як під час Саміту президент України поцілував свою дружину. Такий жест дуже замилував мережу, тож на ролику вже понад 140 тисяч переглядів та тисячі лайків.
- Ведучим події став британський актор та ведучий Стівен Фрай, який постійно підтримує Україну у війні. Він декілька днів пробув у столиці та зробив чимало важливих справ. Зокрема, відбулася ексклюзивна співпраця Стівена Фрая та Укрзалізниці. У соцмережах агентства поширили відео, в яких актора оголошує про "нову" зупинку потягів — платформу 9 ¾. У кінці своєї промови Стівен сказав: "Слава Україні!".
- Серед запрошених гостей також був і знаменитий голлівудський актор Шон Пенн. Разом з ним на подію завітала його кохана Ольга Коротяєва, яка родом з Черкас. Під час події зіркова пара сиділа поруч один з одним та мило трималася за руки.