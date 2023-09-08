Пісню виконавець присвятив захисту та підтримці ментального здоров'я. З новою композицією артист виступив й під час Саміту. У своєму виступі артист поєднав музично-танцювальну терапію. LIVE-презентація транслювалася більше аніж на тридцяти центральних телеканалах Європи та світу.

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Монатік випустив новий трек

Музична композиція оспівує об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми зараз стараємось знаходити один в одному.

Головний посил пісні "Направляй мене" - світла лірика, що мотивує знаходити в собі сили та підтримувати один одного. Це музика про об'єднання, стійкість духу та світлі емоції, які ми маємо знаходити один в одному,

– зазначили в пресслужбі виконавця.

Монатік – "Направляй мене": дивіться відео онлайн

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