8 вересня минає рівно рік, як не стало королеви Великої Британії Єлизавети II. У цей день 24 Канал пригадав, як виглядало останнє фото покійної монархині.

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Останнє фото Єлизавети II

6 вересня королівська родина опублікувала фото Єлизавети II, яке стало одним з останніх її світлин. Світлина була зроблена в Шотландії, у замку Балморал.

Тоді Єлизавета II прийняла відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У цей день він виголосив свою завершальну промову. Кілька годин по тому до замку завітала Ліз Трасс. Монархиня привітала свою 15-ту прем'єр-міністерку на аудієнції.

Королева була одягнена у довгу картату спідницю, кофтину та сірий кардиган. Вона прикрасила шию перлинним намистом та не забула про сумочку. На зустрічі Її Величність була з паличкою.



Єлизавета II та Ліз Трасс – останнє фото королеви / Фото з інстаграму королівської сім'ї

До слова, у цей день монархиня порушила королівський протокол, адже аудієнція з прем'єр-міністром повинна проходити у Букінгемському палаці. Єлизавета II не могла покинути Балморал через проблеми зі здоров'ям. Вважають, що тоді вона розуміла, що помирає.

Увагу на фото привертають руки королеви

Після публікації фото у мережі помітили, що королева має гарний настрій. Але увагу привернув колір рук Її Величності. Згодом лікарі розповіли, що це вказувало на погіршення здоров'я монархині та захворювання судин. Австралійський лікар Коен-Джонс зауважив, що на зустріч з Ліз Трасс стан королеви на вигляд був "дуже важким". Єлизавета II навіть могла відчувати біль, хоч на її обличчі була усмішка.

Королева Єлизавета II померла