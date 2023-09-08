8 вересня минає рівно рік, як не стало королеви Великої Британії Єлизавети II. У цей день 24 Канал пригадав, як виглядало останнє фото покійної монархині.
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Останнє фото Єлизавети II
6 вересня королівська родина опублікувала фото Єлизавети II, яке стало одним з останніх її світлин. Світлина була зроблена в Шотландії, у замку Балморал.
Тоді Єлизавета II прийняла відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У цей день він виголосив свою завершальну промову. Кілька годин по тому до замку завітала Ліз Трасс. Монархиня привітала свою 15-ту прем'єр-міністерку на аудієнції.
Королева була одягнена у довгу картату спідницю, кофтину та сірий кардиган. Вона прикрасила шию перлинним намистом та не забула про сумочку. На зустрічі Її Величність була з паличкою.
Єлизавета II та Ліз Трасс – останнє фото королеви / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Увагу на фото привертають руки королеви
Після публікації фото у мережі помітили, що королева має гарний настрій. Але увагу привернув колір рук Її Величності. Згодом лікарі розповіли, що це вказувало на погіршення здоров'я монархині та захворювання судин. Австралійський лікар Коен-Джонс зауважив, що на зустріч з Ліз Трасс стан королеви на вигляд був "дуже важким". Єлизавета II навіть могла відчувати біль, хоч на її обличчі була усмішка.
Королева Єлизавета II померла
- Королева Єлизавета II померла о 15:10 за Гринвічем у замку Балморал. Про втрату офіційно оголосили о 18:30 за місцевим часом.
- Цей день у Великій Британії був оголошеним днем жалоби. Прапори опустили, публічні та розважальні заходи припинили. Члени родини зібралися в замку, щоб вшановувати пам'ять Її Величності.
- Похорон королеви Єлизавети II пройшов 19 вересня у Лондоні.