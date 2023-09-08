Песню исполнитель посвятил защите и поддержке ментального здоровья. С новой композицией артист выступил и во время Саммита. В своем выступлении артист соединил музыкально-танцевальную терапию. LIVE-презентация транслировалась больше, чем на тридцати центральных телеканалах Европы и мира.

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Монатик выпустил новый трек

Музыкальная композиция воспевает объединение, стойкость духа и светлые эмоции, которые мы сейчас стараемся находить друг в друге.

Главный посыл песни "Направляй меня" - светлая лирика, мотивирующая находить в себе силы и поддерживать друг друга. Это музыка об объединении, стойкости духа и светлых эмоциях, которые мы должны находить друг в друге,

– отметили в пресс-службе исполнителя.

Монатик – "Направляй меня": смотрите видео онлайн

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