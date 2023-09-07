Разом з ним на подію завітала його кохана Ольга Коротяєва, яка родом з Черкас. Під час події зіркова пара сиділа поруч один з одним та мило трималася за руки.
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Шон Пенн показався зі своєю коханою-українкою
64-річний режисер та 43-річна акторка мали елегантний вигляд. Шон Пенн одягнув штанний костюм темно-синього кольору. Його він поєднав з краваткою в тон, а взув чорне лакове взуття. Акцентом в образі актора стала брошка у вигляді мапи України від українського бренду GASANOVA. Своєю чергою Ольга підібрала чорне вбрання та зробила легкий макіяж.
Шон Пенн і Ольга Коротяєва / Фото з сайту Офісу Президента
Що відомо про особисте життя Шона Пенна: коротко
- Минулого року Шон Пенн розлучився з актрисою Лейлою Джордж. Їхній шлюб тривав менш як 2 роки.
- Вже наприкінці травня режисера помітили у компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої, яка родом з Черкас.
- Про нову дівчину актора відомо небагато. Вона працювала телеведучою на каналі "Україна" і виступала на театральній сцені у Парижі. Окрім цього, Ольга знімалася у таких фільмах, як "Вибух", "Банковий квартал", "Щастя" тощо. Ймовірно, що зірка давно живе у Франції.
- У червні пару разом помітили у Грузії. Режисер зі своєю обраницею, яка молодша від нього на 19 років, взяли участь у фестивалі ZEG Tbilisi.