Разом з ним на подію завітала його кохана Ольга Коротяєва, яка родом з Черкас. Під час події зіркова пара сиділа поруч один з одним та мило трималася за руки.

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Шон Пенн показався зі своєю коханою-українкою

64-річний режисер та 43-річна акторка мали елегантний вигляд. Шон Пенн одягнув штанний костюм темно-синього кольору. Його він поєднав з краваткою в тон, а взув чорне лакове взуття. Акцентом в образі актора стала брошка у вигляді мапи України від українського бренду GASANOVA. Своєю чергою Ольга підібрала чорне вбрання та зробила легкий макіяж.



Шон Пенн і Ольга Коротяєва / Фото з сайту Офісу Президента

Довідка! Шона Пенна вважають другом України. Він часто їздить до Києва та відкрито засуджує криваву політику Путін. Режисер вже неодноразово публічно підтримував Україну. Він навіть зняв фільм про російсько-українську війну під назвою "Суперсила". Світова прем'єра стрічки відбулася 18 лютого 2023 року на Берлінському кінофестивалі.

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