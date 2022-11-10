Монатік під час війни тримає оборону на культурному фронті. Кілька місяців він був на благодійних гастролях за кордоном, не повертався в Україну, а тепер все частіше приїздить додому.

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Монатік приїхав до Львова

Артист підтримав надзвичайно важливий проєкт Superhumans, який направлений на створення центру для реабілітації наших військових.

"Ці люди пережили вогонь, витримали та продовжують жити. Superhumans створюється й для того, щоб жоден з них ніколи не відчув себе жертвою, а навпаки, з'являлося розуміння, що маючи менше, можна робити більше. І щоб ніхто не відводив на вулиці від них очі, не змушував соромитися себе", – поділився артист.

Монатік закликає українців приєднуватися до Superhumans, щоб висловлювати свою подяку нашим захисникам. Зараз неподалік від Львова будується центр реабілітації, щоб герої були поруч з рідними, щоб психологічна допомога була доступна не тільки тим, хто дістав поранення, але і їхньому оточенню, щоб українські лікарі мали роботу, щоб діти та дорослі у будь-який момент могли звернутися до лікаря по консультацію, а не летіти за нею. Лікуватися за кордоном дуже складно морально, адже там треба знов бути далеко від сім'ї й дуже дорого.

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Зірки, які повернулися в Україну