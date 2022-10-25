Український мультиартист Монатік поділився новинами після трьох концертів, які провів у Європі. Він зібрав 113 тисяч гривень, які передасть на допомогу країні.

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Монатік зібрав кошти для України

Артист поділився, що перед виступами у межах туру ART Оборона він провів благодійний аукціон. Він розігрував ексклюзивні поштові марки, футболки і шеврон. Всі кошти підуть платформі UNITED24, що заснована Володимиром Зеленським.

Всі гроші з проданих лотів ми надсилаємо платформі UNITED24 з якими ми продовжуємо плідно працювати разом і збирати кошти в благодійному турі для українців, що постраждали від російської агресії,

– розповів Монатік.

Що розігрували на аукціоні / Фото з інстаграму Монатіка

"Дякую "Укрпошті" за те, що доєдналися до нашої благодійної місії та надали для розіграшу ексклюзивні поштові марки. Такі експонати є дуже рідкісними і їх просто неможливо придбати. А в дні їх релізу вишикувалися величезні черги за ними".

Монатік підсумував, що за три концерти йому з колегами та всіма, хто причетний, вдалося зібрати 113 870 гривень. "Продовжуємо допомагати Україні разом!" – пише артист.

Додамо, нещодавно Монатік на одному зі своїх концертів побачився з сім'єю. Данило і Платон навіть вийшли на сцену разом із зірковим батьком, що розчулило публіку.