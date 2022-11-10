Монатик во время войны держит оборону на культурном фронте. Несколько месяцев он был на благотворительных гастролях за границей, не возвращался в Украину, а теперь все чаще приезжает домой.

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Монатик приехал во Львов

Артист поддержал чрезвычайно важный проект Superhumans, направленный на создание центра для реабилитации наших военных.

"Эти люди пережили огонь, выдержали и продолжают жить. Superhumans создается и для того, чтобы ни один из них никогда не почувствовал себя жертвой, а наоборот, появлялось понимание, что имея меньше, можно делать больше. И чтобы никто не отводил на улицы от них глаза, не заставлял стесняться себя", – поделился артист.

Монатик призывает украинцев присоединяться к Superhumans, чтобы выражать свою благодарность нашим защитникам. Сейчас неподалеку от Львова строится центр реабилитации, чтобы герои были рядом с родными, чтобы психологическая помощь была доступна не только тем, кто получил ранения, но и их окружению, чтобы украинские врачи работали, чтобы дети и взрослые в любой момент могли обратиться к врачу за консультацией, а не лететь за ней. Лечиться за границей очень сложно морально, ведь там нужно снова быть вдали от семьи и очень дорого.

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Вернувшиеся звезды в Украину