Весілля відбулося на Арт-заводі Платформа у Києві. Оскільки в Україні триває війна, то гучного святкування не влаштовували. Юлія та її наречений Євген провели цей день у колі найрідніших.

Дивіться також Переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна виходить заміж: "Було дуже неромантично"

Молодша сестра Злати Огнєвіч вийшла заміж

Для особливої події закохані обрали патріотичні вбрання: Юлія постала перед коханим у білій сукні, що була вишита жовтими нитками, а Євген одягнув вишиванку з синьою вишивкою. Таким чином навіть на весіллі пара продемонструвала підтримку України, єдність з країною у надзвичайно важкий час.

Євгене, ти – краш. Вітаю з цим жаданим днем! Юлічко, ти завжди будеш моєю маленькою коханою дівчинкою,

– зворушливо написала у сторіс Злата.

На весіллі був присутній і батько нареченої – Леонід Бордюг. Раніше Злата розповідала, що батько є військовим хірургом. Наразі він оперує поранених українських військових у Харкові. Чоловік приїхав до Києва, щоб, за традицією, повести доньку під вінець. Мами наречених постелили їм вишитий рушник.

У час війни особливо важливо поважати українські традиції, плекати їх для наступних поколінь. На святі Юлії та Євгена було багато зворушливих моментів, які тепер ще більше запам'ятовуються, шануються. Навіть під час війни кохання живе.

Весілля молодшої сестри Злати Огнєвіч / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Зіркові весілля: останні новини