Лайф-коуч Олександра Шульгіна, яка перемогла у 1 сезоні шоу "Холостяк" розповіла, що планує весілля. У січні вона заручилась з батьком її дитини.

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Олександра Шульгіна про заручини та весілля

Олександра вже 3 роки живе у Сполучених Штатах, де й познайомилась з нареченим. Його ім'я зірка не розголошує, однак зізналась, що він з Латинської Америки та займається нерухомістю. Заради коханого Шульгіна переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса. Їхні заручини відбулись у січні, коли дівчина ще була вагітною.

Це було дуже не романтично, зовсім не так, як у кіно. Це було в ліжку, напередодні моєї поїздки в Україну в січні. Тому немає жодних фотографій, відеознімань. З весілля будуть фото, буде відео,

– поділилась учасниця реаліті.

"Ми взагалі весілля планували у серпні в Україні і їхати до України. Але, з огляду на всі обставини, все це переноситься на наступний рік. Весільну сукню я ще знайшла до того, як я свого чоловіка зустріла, тож із цим питань немає. А щодо локації ми не починали займатися організацією. І, мабуть, дякувати Богові, що не вносили жодних завдатків нікуди. Вийшло, що в січні було освідчення, далі я полетіла до України, а за три тижні почалася війна", – додала вона.



Олександра Шульгіна з нареченим / Фото з інстаграму Олександри Шульгіної

Олександра Шульгіна зізналась, що є прихильницею гостьового шлюбу, коли пара живе порізно. Тому вона хотіла б жити окремо з нареченим: "В мене є ця мрія і я навіть зараз йому кажу, що, може на зиму (бо він не може переїхати), ми будемо з малечею в Маямі, а ти будеш тут і будеш до нас приїжджати. Не знаю, щось таке в мене бачення. Звісно, коли з'явилася мала, то хочеться, щоб твій чоловік був поряд. Але інколи, може потім, захочеться відпочити. І ось для цього можна поїхати на місяць, на два в Маямі. Мені здається, що щасливий шлюб – це шлюб, коли люди відпочивають одне від одного".