Блогер та ведучий Андрій Рибак розповів про особисте життя після шоу "Холостячка". Він продовжив стосунки з дівчиною Аліною, з якою зустрічався ще до проєкту.
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Андрій Рибак зробив пропозицію дівчині
Учасник "Холостячки" зізнався, що війна змінила їхні стосунки, як і відносини інших пар. Також під час війни вони прийняли важливе рішення.
Ми стали ближчими. Завели кота і вирішили одружитися. Ми це обговорювали ще до війни,
– зізналась пара.
Аліна, дівчина Андрія, розповіла, що розмови про весілля точились довго, однак вона не тиснула на коханого. Та вже коли Росія вторглась в Україну, закохані остаточно почали планувати весілля.
"Такої пропозиції, як ми хотіли, не було. Коли Аліна перейшла кордон, вона мені написала, що вже сумує. А я їй написав: "Після війни вийдеш за мене заміж?". Весілля – 20 серпня, між Днем незалежності та моїм днем народження, у мене 9 серпня. Єдині розбіжності у нас у масштабі святкування. Аліна хоче розписатися і сімейну вечерю у ресторані. А я хочу, навпаки, додати до цього весільної атрибутики, кидання букета", – поділився Андрій Рибак.
Листування пари / Скриншот з відео
Андрій Рибак додав, що їхні батьки вже знають про їхні плани, однак ще не знайомі один з одним: "Батьки знають, вони чекали певно більше за мене. Мама Аліни вже питала, що нам дарувати на весілля. Батьки один одного поки що не знайомі. З моєю мамою Аліна спілкується більше за мене".
Андрій Рибак з нареченою / Фото з інстаграму Андрія Рибака
Що у стосунках Мішиної та Еллерта
Андрій Рибак також розповів, що відбувається між Ксенією Мішиною та Олександром Еллертом, які розійшлись до війни.
"Відчуття, що у них зараз досить непростий період. Сподіватимемося, що вони знайдуть відповіді", – зізнався блогер та друг Олександра.