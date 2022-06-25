Свадьба прошла на Арт-заводе Платформа в Киеве. Поскольку в Украине идет война, то громкого празднования не устраивали. Юлия и ее жених Евгений провели этот день в кругу самых родных.
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Младшая сестра Златы Огневич вышла замуж
Для особого события влюбленные выбрали патриотические наряды: Юлия предстала перед любимым в белом платье, вышитом желтыми нитками, а Евгений надел вышиванку с синей вышивкой. Таким образом, даже на свадьбе пара продемонстрировала поддержку Украины, единство со страной в чрезвычайно тяжелое время.
Евгений, ты – краш. Поздравляю с этим желанным днем! Юличка, ты всегда будешь моей маленькой любимой девочкой,
– трогательно написала в сторис Злата.
На свадьбе присутствовал и отец невесты – Леонид Бордюг. Ранее Злата рассказывала, что отец военный хирург. Пока он оперирует раненых украинских военных в Харькове. Мужчина приехал в Киев, чтобы, по традиции, повести дочь под венец. Мамы влюбленных постелили им вышитое полотенце.
Во время войны особенно важно уважать украинские традиции, питать их для следующих поколений. На празднике Юлии и Евгения было много трогательных моментов, которые теперь больше запоминаются, почитаются. Даже во время войны любовь живет.
Свадьба младшей сестры Златы Огневич / Скриншот инстаграм-сторис певицы
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