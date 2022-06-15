Зараз Анна Різатдінова живе в родичів у Болгарії. З собою вона забрала 4-річного сина Романа, але в Україні залишився її коханий чоловік. Олімпійська чемпіонка вперше розповіла про нього журналістам.

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З ким зустрічається Анна Різатдінова

Спортсменка розповіла, що давно знала хлопця заочно, була знайома з його друзями, але зблизилися вони лише тоді, коли їй знадобилася допомога з відкриттям академії гімнастики. Уже після першої ділової зустрічі Різатдінова зрозуміла, що це її чоловік. Ба більше, вони обоє зрозуміли, що більше не можуть одне без одного.

Я дуже довго чекала на особисте щастя, і зараз воно в мене є, але мій хлопець залишився в Україні. Це його обов'язок, він допомагає ЗСУ. Мені дуже важко дався розрив із ним,

– зізналася Анна Різатдінова.

У цих стосунках гімнастка вже рік, тому ще до війни познайомила коханого з сином. "Я дуже хвилювалася, як прийме мене з дитиною хлопець. Я розуміла, що це нормально, але не розуміла, хто це повинен бути, щоб прийняв дитину. Але вони спілкуються, і навіть зараз по відеозв'язку. Для мене, як для мами, це свято", – поділилася вона.

Анна Різатдінова вийде заміж після війни

Таємничий хлопець, якого олімпійська чемпіонка не хоче розсекречувати, ще не зробив їй пропозицію. Однак це для Різатдінової формальності. Вона впевнена, що після нашої перемоги вони зіграють пишне весілля, адже думали розписатися навіть під час війни.

Зараз головне, щоб ми перемогли, повернулися, і тоді я думаю, що буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги,

– оголосила спортсменка.

Нагадаємо, перші серйозні стосунки Анни Різатдінової були зі скандальним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. Він завоював її дорогими сюрпризами, тож по вуха закохана дівчинка проґавила шанс на успішну кар'єру за кордоном і народила йому сина Романа.