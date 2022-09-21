Після зйомок в російському "Холостяку": Добринін звернувся до Тіматі на тлі мобілізації в росії
Джерело:інстаграм Нікіти Добриніна
21 вересня путін оголосив мобілізацію в росії. Мережа одразу вибухнула мемами, адже цим він насамперед налякав самих росіян. Нікіта Добринін згадав про фаната шойгу – Тіматі, з яким раніше знімався в російському "Холостяку".
У 2021 році Нікіта Добринін був ведучим російської версії шоу "Холостяк". Тоді головним героєм проєкту був репер Тіматі, який тепер завзято підтримує війну в Україні. Після оголошення в росії мобілізації, Нікіта звернувся до росіянина.
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Нікіта Добринін запросив Тіматі в Україну
В інстаграм-сторіс Добринін поширив фото Тіматі та шойгу. На знімку ці два росіяни мило усміхаються один одному. Нікіта Добринін позначив репера у сторіс та звернувся до нього щодо мобілізації в росії.
Тіматі, ти вже в черзі? Побачимось вдруге і в останнє. В Україні вже,
– написав Добринін.
Нагадаємо, Нікіта знімався лише в одному епізоді "Холостяка" з Тіматі, оскільки згодом захворів на коронавірус і його замінили іншим ведучим.
Добринін звернувся до Тіматі / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого
Позиція Нікіти Добриніна під час війни
- Після початку повномасштабного вторгнення Нікіта Добринін зайняв активно проукраїнську позицію.
- Він записався до лав територіальної оборони, разом з багатьма іншими чоловіками стояв на обороні Київщини.
- Через кілька днів після початку війни вивіз дружину з сином на Захід України, а сам повернуся до Києва. Періодично приїжджав до рідних, щоб провідати їх.
- Дружина Добриніна – Даша Квіткова від 24 лютого кілька разів їздила з сином за кордон, але сам Нікіта не покидав територію України.
- Зараз Добринін не є в територіальній обороні. Він зайнявся волонтерством і допомагає армії.
- Ведучий разом з дружиною активно закликають допомагати українській армії, пропагують "щоденний донат". Зокрема, лише у фонд Сергія Притули подружжя одного разу перерахувало мільйон гривень, які виручило на продажі курсу про криптовалюти.