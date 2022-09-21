У 2021 році Нікіта Добринін був ведучим російської версії шоу "Холостяк". Тоді головним героєм проєкту був репер Тіматі, який тепер завзято підтримує війну в Україні. Після оголошення в росії мобілізації, Нікіта звернувся до росіянина.

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Нікіта Добринін запросив Тіматі в Україну

В інстаграм-сторіс Добринін поширив фото Тіматі та шойгу. На знімку ці два росіяни мило усміхаються один одному. Нікіта Добринін позначив репера у сторіс та звернувся до нього щодо мобілізації в росії.

Тіматі, ти вже в черзі? Побачимось вдруге і в останнє. В Україні вже,

– написав Добринін.

Нагадаємо, Нікіта знімався лише в одному епізоді "Холостяка" з Тіматі, оскільки згодом захворів на коронавірус і його замінили іншим ведучим.



Добринін звернувся до Тіматі / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Позиція Нікіти Добриніна під час війни