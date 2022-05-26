Подружжя наголосило, що такого результату вдалось добитись завдяки учасникам курсу, які його оплатити, та злагодженій роботі усієї команди. Щодо того, чому вони передали кошти на потреби ЗСУ саме у фонд Притули, кажуть, що їм імпонує діяльність цієї організації.

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Сила у єдності, і ми з вами разом до перемоги. Сьогодні ми з Нікітою, наша команда, та ви допомогли нашій армії ЗСУ. Ми перерахували у фонд Сергія Притули 1 мільйон гривень. Це кошти, які ми отримали завдяки запуску нашого навчання по крипті, яке сьогодні почалося. Чому вибрали цей фонд? Тому що він активно допомагає нашим хлопцям. Тому будемо чекати звіт. Ми зробили це разом! Слава Україні, слава нації та писець рф. Опублікувала звіт, щоб він не загубився,

– написало подружжя.

У дописі Нікіта і Даша прикріпили квитанцію з "Монобанку" про перерахунок на благодійність.



Нікіта Добринін з дружиною перерахували на ЗСУ 1 мільйон гривень / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що раніше Нікіта Добринін також захищав країну у лавах ТРО. Зараз він проводить більше часу з дружиною та сином, які повернулись у Київ.

Хто з українських зірок ще перераховував кошти на ЗСУ