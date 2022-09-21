У своєму терміновому зверненні путін оголосив часткову мобілізацію у росії. Тож Володимир Остапчук зауважив, що ті, хто останні пів року так старанно "топили"за свого президента, нарешті зможуть підтримати війну не в соцмережах, а на полі бою.
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Остапчук постібався з зіркових путіністів через мобілізацію в росії
Шоумен пропонує вручити повістки другу Путіна реперу Тіматі, Миколі Баскову, Філіпу Кіркорову, який називав окупантів героями і співав для них у Криму, співаку Олегу Газманову та реперу з Одеси Джигану.
До уваги російських військкоматів. Була б крута інтеграція з Авіасейлс, але їх вже не випустять. А тепер не словом, а ділом. Дірявий батальйон,
– написав Володимир Остапчук у пості та інстаграм-сторіс.
Цікаво, що на російському Aviasales вже розкупили усі квитки з Москви в Єреван і Стамбул на 21 та 22 вересня, були лише рейси з пересадками. До слова, ціни на квитки на 23 вересня шалено підскочили.
У коментарях вибухнули сміхом
Користувачі інстаграму ідею Остапчука оцінили й запропонувати підкріпити елітний батальйон такими як Расторгуєв з "Любэ", Тіна Канделакі, Баста, Григорій Лепс, Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов, "офіцер гола ср*ка" Тарзан, Лариса Доліна та Алі Лорак, яких делегують у медсестри:
- Слава Дьомін: "Ще расторгушку (Расторгуєва, – 24 канал) забув. Маршал алкогольних військ";
- Даша Астаф'єва: "Півнячі війська прибули";
- "Ой, яка цікава підбірка рядових, напевно, у перших рядах будуть";
- "Вперед за расєйку! Чи ви тільки по диванно-інстаграмних військах?";
- "Відправляйте їх на передок. Пакети не забудьте";
- "Елітна армія жмуриків";
- "ЗСУ чекають на цих елітних солдатів";
- "Здорово, в них і форма вже є";
- "Вітаю! Пропоную назвати "батальйон Кобзона".