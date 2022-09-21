В 2021 году Никита Добрынин был ведущим российской версии шоу "Холостяк". Тогда главным героем проекта был рэпер Тимати, теперь упорно поддерживающий войну в Украине. После объявления в россии мобилизации, Никита обратился к россиянину.

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Никита Добрынин пригласил Тимати в Украину

В инстаграм-сторис Добрынин распространил фото Тимати и шойгу. На снимке эти два россиянина мило улыбаются друг другу. Никита Добрынин обозначил рэпера в сторону и обратился к нему по поводу мобилизации в россии.

Тимати, ты уже в очереди? Увидимся второй и последний раз. В Украине уже,

– написал Добрынин.

Напомним, Никита снимался лишь в одном эпизоде "Холостяка" с Тимати, поскольку впоследствии заболел коронавирусом и его заменили другим ведущим.



Добрынин обратился к Тимати / Скриншот инстаграм-сторис ведущего

Позиция Никиты Добрынина во время войны