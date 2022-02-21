В українському шоу-бізнесі є чимало зірок, які розмовляють російською, оскільки з дитинства вивчали саме її. Та не мало й тих, хто популяризує українську, вивчив її, бо не байдужа доля рідної країни.

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Зірки, які розмовляють українською

Сергій Притула

Український телеведучий, гуморист, громадський діяч, волонтер Сергій Притула завжди розмовляє українською. Під час війни на Донбасі він постійно допомагає військовим і підтримує їх у нелегкий час. Зараз це по-особливому важливо.



Сергій Притула з військовими / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Оля Цибульська

Телеведуча і співачка популяризує українську мову не лише в повсякденному житті, а й у творчості. У репертуарі Цибульської є величезна кількість україномовних хітів, тоді як в її колег багато пісень російською мовою. Нещодавно Оля оприлюднювала допис, в якому заявляла, що загроза вторгнення Росії не лякає її, зірка разом із сім'єю продовжує залишатися в Києві.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки

Ігор Кондратюк

Продюсер активно висвітлює в соціальних мережах свою громадянську позицію. Кондратюк неодноразово виступав проти гастролерів, які під час війни на Донбасі дають концерти в Росії (до прикладу, Ані Лорак).

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Ігор Кондратюк / Фото з інстаграму продюсера

Ольга Фреймут

Телеведуча родом з Львівської області, тому українська мова для неї з дитинства є рідною. У соцмережах, на телебаченні та повсякденному житті Фреймут спілкується саме нею.



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму телеведучої

Дзідзьо

Музикант пише україномовні пісні, які миттєво стають треками. Дзідзьо популяризує не лише музику, а й фільми. Він став режисером вже не однієї стрічки, які заполонили серця українських глядачів.

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Дзідзьо / Фото з інстаграму співака

Христина Соловій

Вокалістка у своїй творчості висвітлює лемківські традиції, відроджує ту музику, яку залишили предки. Також Христина створює аранжування на народні пісні. У неї чітка та непохитна громадянська позиція.

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Христина Соловій / Фото з інстаграму співачки

Святослав Вакарчук

Завдяки гурту "Океан Ельзи" україномовні треки лунають в різних куточках світу. Святослав Вакарчук є одним з небагатьох артистів першого ешелону українського шоу-бізнесу, який розмовляє українською не лише для квот на телебаченні, а тому, що любить її, поважає та цінує.

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Святослав Вакарчук / Фото з фейсбуку артиста

Катерина Павленко

Виступ гурту Go_A на Євробаченні-2021 приніс йому всесвітню популярність. Тепер україномовний трек SHUM наспівують в різних куточках світу. Зокрема, він став улюбленим хітом конкурсу для італійців Måneskin. Катерина Павленко зачаровує українською мовою не лише в піснях, а й під час висловлювань на телебаченні та в житті.



Гурт Go_A на Євробаченні-2021 / Фото з інстаграму колективу

Тоня та Ніна Матвієнко

Зіркова матуся та її донька також несуть українську пісню у світ. У сім'ї дотримуються традицій, бережуть їх і передають нащадкам.



Ніна й Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Оксана Муха

Співачка зі Львова для багатьох є прикладом берегині українських традицій. Оксана Муха тривалий час підтримує українських військових, які захищають нашу державу від окупантів, виступає для земляків не лише в Україні, а й далеко за її межами.

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Оксана Муха / Фото з інстаграму співачки

Серед відомих людей, для яких українська є рідною мовою, також є: