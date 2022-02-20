Відома українська артистка Христина Соловій не стала ділитися з російським репером правами на пісню. У відповідь вона отримала повідомлення з погрозами, "до яких звикла".

Варто знати "Чим не путінська стратегія": російський репер вкрав у Христини Соловій пісню

Христині Соловій почали погрожувати

Виконавиця поділилась, що після публічного розголосу їй написав творець ютуб-каналу, на якому розмістили начебто ремікс на пісню "Тримай". Той звернувся до неї з претензіями, мовляв, чому скарг не було раніше.

Ніхто ніколи не намагався вкрасти у вас права на пісню. Зате ви, скориставшись ситуацією, перевернули все з ніг на голову. Чому ж ви 7 років назад не подавали скаргу? Що ж ви тільки зараз, коли пісня Паші стала популярною, вирішили кинути страйк на мій канал та виставити це на публіку, нібито вашу пісню чи права хочуть вкрасти? – написали Христині.

"Ви у своєму розумі? Вам ніби 29 років, як і мені. Для чого ви тероризуєте на цій темі? Завдяки цьому треку про вашу пісню знову почали згадувати. Може всі ремікси теж заборонити? Ви дуже огидно поставились до людей, які вам ніколи не бажали зла. Якщо вам потрібна війна, ви її отримаєте. Ще пошкодуєте про те, що сказали й написали. Удачі вам, вона вам знадобиться", – додали у повідомленні.



Повідомлення Христині Соловій / Фото з твітера зірки

Нагадаємо, репер Павло Ізотов наклав реп на хіт Христини Соловій "Тримай", що зробив її популярною у 2015. Він трохи змінив біт, але залишив вокал співачки на приспівах. Артистка порівняла це з "путінською стратегією", а зараз намагається залишити права за собою.

Що відповіла Христина Соловій

Співачка оприлюднила й свою відповідь автору каналу. Вона запевнила, що була змушена опублікувати всю інформацію тоді, коли репер не зрозумів "простого "ні"" та почав "тероризувати" команду зірки.

Всі ці 7 років я не знала про існування цього треку. В ютубі стоїть автоматичне ліцензування відео від мого лейблу. Це націлено на кавери та лайви. Щоб такі як Паша раптом не почали монетизувати чужу творчість. Про нього я дізналась минулого тижня з твітера,

– написала знаменитість.

Христина додала, що має право блокувати контент, у якому була використана її творчість. Вона шкодує, що не змогла зробити це раніше.

"Війна почалась у 2014 вашою мовчазною згодою, а то й оплесками. Ваші погрози та лицемірство тримайте при собі", – підсумувала Соловій.



Відповідь Христини Соловій / Фото з твітера зірки