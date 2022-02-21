В украинском шоу-бизнесе есть немало звезд, которые говорят на русском, поскольку с детства изучали именно его. Но не мало и тех, кто популяризирует украинский, изучил его, потому что не безразлична судьба родной страны.

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Звезды, которые говорят на украинском

Сергей Притула

Украинский телеведущий, юморист, общественный деятель, волонтер Сергей Притула всегда разговаривает на украинском. Во время войны на Донбассе он постоянно помогает военным и поддерживает их в нелегкое время. Сейчас это по-особенному важно.



Сергей Притула с военными / Фото из Фейсбука Сергея Притулы

Оля Цибульская

Телеведущая и певица популяризирует украинский язык не только в повседневной жизни, но и в творчестве. В репертуаре Цибульской есть огромное количество украиноязычных хитов, тогда как у ее коллег много песен на русском языке. Недавно Оля обнародовала сообщение, в котором заявляла, что угроза вторжения России не пугает ее, звезда вместе с семьей продолжает оставаться в Киеве.



Оля Цибульська / с военными / Фото из Фейсбука Сергея Притулы

Игорь Кондратюк

Продюсер активно освещает в социальных сетях свою гражданскую позицию. Кондратюк неоднократно выступал против гастролеров, которые во время войны на Донбассе дают концерты в России (к примеру, Ани Лорак).

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Игорь Кондратюк / Фото из инстаграма продюсера

Ольга Фреймут

Телеведущая родом из Львовской области, поэтому украинский язык для нее с детства является родным. В соцсетях, на телевидении и повседневной жизни Фреймут общается именно на нем.



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма телеведущей

Дзидзьо

Музыкант пишет украиноязычные песни, которые мгновенно становятся треками. Дзидзьо популяризирует не только музыку, но и фильмы. Он стал режиссером уже не одной ленты, которые очаровали сердца украинских зрителей.

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Дзидзьо / Фото из инстаграма певца

Кристина Соловий

Вокалистка в своем творчестве освещает лемковские традиции, возрождает ту музыку, которую оставили предки. Также Кристина создает аранжировки на народные песни. У нее четкая и непоколебимая гражданская позиция.

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Кристина Соловий / Фото из инстаграма певицы

Святослав Вакарчук

Благодаря группе "Океан Эльзы" украиноязычные треки звучат в разных уголках мира. Святослав Вакарчук является одним из немногих артистов первого эшелона украинского шоу-бизнеса, который разговаривает на украинском не только для квот на телевидении, а потому, что любит его, уважает и ценит.

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Святослав Вакарчук / Фото з фейсбуку артиста

Екатерина Павленко

Выступление группы Go_A на Евровидении-2021 принесло ей всемирную известность. Теперь украиноязычный трек SHUM напевают в разных уголках мира. В частности, он стал любимым хитом конкурса для итальянцев Mane skin. Екатерина Павленко очаровывает украинским языком не только в песнях, но и во время высказываний на телевидении и в жизни.



Гурт Go_A на Евровидении-2021 / Фото из инстаграма коллектива

Тоня и Нина Матвиенко

Звездная мама и ее дочь также несут украинскую песню в мир. В семье придерживаются традиций, берегут их и передают потомкам.



Нина и Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Оксана Муха

Певица из Львова для многих является примером берегини украинских традиций. Оксана Муха длительное время поддерживает украинских военных, которые защищают нашу страну от оккупантов, выступает для земляков не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

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Оксана Муха / Фото из инстаграма певицы

Среди известных людей, для которых украинский является родным языком, также есть: