Під час зйомок розважального шоу "Хто зверху?" відома українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) розповіла, як пройшов її незабутній весняний відпочинок. Зірка провела відпустку на Балі.

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Відпочинок TAYANNA на Балі

Дівчина полетіла на Балі разом зі своїм новим коханим – Олександром. Пара проводила час на острові вдвох, без сина співачки Даніеля. Виконавиця зізналась, що хотіла б навіть жити на острові.

Мені там сподобалося буквально все. Це острів, де кожен може знайти щось собі до душі. І їжа, дуже красива природа, місця сили, енергетика, світлі, добрі, хороші, доброзичливі люди,

– поділилась TAYANNA.

"Навіть коли ти приїжджаєш один, не залишишся там сам – в будь-якому випадку з кимось познайомишся і подружишся. Хочу жити на Балі після 50!" – зізналась артистка.

TAYANNA дала кілька порад тим, хто також планує відпочивати на Балі.

Перед поїздкою потрібно сходити в церкву і відмолити всі гріхи, тому що на Балі вони вилазять хворобами. Коли потрапите туди, в першу чергу йдіть до океану. Посидьте там, зустріньте захід,

– підкреслила знаменитість.



TAYANNA на Балі / Фото "Нового каналу"



TAYANNA на Балі / Фото "Нового каналу"



TAYANNA на Балі / Фото "Нового каналу"

Зазначимо, що поїздка TAYANNA з бойфрендом Олександром на Балі була першою романтичною відпусткою пари. Тільки тоді, у березні, стало відомо про їхні відносини. Співачка розповідала, що познайомилась з Олександром в інстаграмі.

Довгий час TAYANNA приховувала свого обранця. Лише нещодавно вона показала перше фото з бойфрендом, однак його обличчя все-таки не продемонструвала.