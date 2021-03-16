Мішель Обама закликала принца Гаррі та Меган Маркл пробачити королівській сім'ї

Колишня перша леді США Мішель Обама не залишилася осторонь резонансного інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Вона закликала подружжя пробачити королівській сім'ї, оскільки немає нічого важливішого за рідних.

Інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі з Опрою Вінфрі досі обговорюють у всьому світі. Знаменитості також не оминають його увагою та активно коментують. Зокрема, це зробила й дружина Барака Обами – Мішель.

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Мішель Обама звернулася до принца Гаррі та Меган Маркл

Нагадаємо, під час розмови з Вінфрі Меган зізналася, що дехто з членів королівської родини обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі. Тоді Маркл ще була вагітною. Заява про расизм в монаршій сім'ї стала однією з найрезонансніших в інтерв'ю знаменитої пари.

Обама попросила Гаррі та Меган пробачити королівській родині, відпустити той біль, який їм довелося пережити.

Коли я думаю, через що вони проходять, то згадую про важливість сім'ї і просто молюся, щоб в якийсь момент було прощення. Щоб були ясність, любов, щоб все вирішилося. Тому що немає нічого важливішого за сім'ю,

– наголосила Мішель.

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