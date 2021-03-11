44-й президент США Барак Обама разом з дружиною Мішель зробили щеплення від коронавірусу. Подружжя разом з іншими колишніми президентами та першими леді долучилися до просування вакцини проти COVID-19.

Не лише в українців, а й в американців вакцини проти коронавірусу викликають острах. Якщо в Україні до щеплень закликають публічні особистості, а в США – колишні президенти та перші леді. Серед них Барак Обама, Джиммі Картер, Білл Клінтон та Джордж Буш з дружинами. Всі вони стали героями рекламного відео, яке громадяни побачать на телебаченні вже цього тижня.

До теми Алла Мазур вакцинувалася від коронавірусу

Мішель і Барак Обама вакцинувалися від коронавірусу

Про перше щеплення від COVID-19 Мішель Обама оголосила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала фото, зроблене під час процедури, на якому постала в білій футболці та з захисною маскою на обличчі. Перша леді оголосила, що вакцинувалася з чоловіком Бараком Обамою та закликала американців не уникати щеплень, як тільки вони стануть доступними.

Ми з Бараком, звичайно, раді, що зробили це. Це наш найкращий крок, щоб побороти цей вірус, проявити турботу одне про одного та повернутися до тих речей, за якими ми сумуємо. Вакцинація врятує життя, і це може бути ваше життя,

– написала Мішель Обама.

Барак Обама натомість опублікував в особистому профілі в інстаграмі відео з вакцинації та наголосив, що лише щеплення проти коронавірусу допоможуть зупинити пандемію, яка лише продовжує набирати оберти.

"Ми з Мішель зробили щеплення від COVID-19, оскільки ми знаємо, що це найкращий спосіб перемогти цю пандемію, захистити одне одного і повернути країну в дію. Тож сподіваюся, ви отримаєте вакцину, як тільки вона стане для вас доступною. Це може врятувати вам життя", – написав політик.

Хто зі світових знаменитостей вакцинувався від коронавірусу: