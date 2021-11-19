Мішель Андраде розповіла про свої гонорари за роль ведучої в шоу "Орел і решка"

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде є ведучою тревел-проєкту "Орел і решка". Зірка зізналась, що за один випуск шоу вона може отримувати від одної до двох (або й більше) тисяч доларів.

Українська співачка та підопічна Потапа Мішель Андраде була ведучою дебютного випуску ювілейного сезону "Орел і решка. 10 років". Згодом вона стала ведучою нового сезону "Орел і решка. Земляни".

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Мішель Андраде про свої гонорари

Днями артистка дала нове інтерв'ю Славі Дьоміну. Він поцікавився, чи правда, що ведучі "Орла і решки" отримують за один випуск від 1 до 2 тисячі доларів (26 – 52 тисячі гривень).

Може, навіть і більше. Усе, що стосується бюджету, я не люблю розголошувати. Усе-таки це наші особисті домовленості,

– зізналась знаменитість.



Мішель Андраде у Словенії / Фото з інстаграму Мішель Андраде

Мішель Андраде додала, що зніматися в такому проєкті – не так просто, як здається. Насправді це "пекельна праця".

Зароблені гроші співачка відкладає на важливу покупку. Так, зірка хоче придбати собі автомобіль.

Інтерв'ю з Мішель Андраде: дивіться відео онлайн



Додамо, що гонорари від виступів у Mozgi Entertainment бувають різними, тому у Мішель Андраде не завжди заробляє однакову суму. Також виконавиця зізнавалась, що за найдорожчий кліп віддала 30-50 тисяч доларів – це була співпраця з Аланом Бадоєвим.

Мішель Андраде в "Орлі й решці"