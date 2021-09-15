Завдяки програмі "Орел і решка" 24-річна Мішель Андраде вперше занурилась у прозоре Карибське море. Однак, як того вимагають правила шоу, зробила це максимально нестандартно. Компанію зірці склали свині.
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Кумедно, що для розваги співачка підібрала світло-рожевий купальник, майже в тон до однієї зі свиней. На диво, вона була в захваті від купання й навіть плавала наввипередки з тваринами.
Усі нормальні люди плавають з дельфінами, з рибками, з китами, з черепашками, навіть з акулами! А я вирішила перший раз пірнути в Карибське море і поплавати зі свинками. Запам'ятаю на все життя,
– поділилась емоціями Мішель Андраде.
Мішель Андраде поплавала зі свинями / Фото з інстаграму співачки
Мішель Андраде поплавала зі свинями / Фото з інстаграму співачки
Курйозні фото ведучої розвеселили фанів. Їх підкорила реакція Мішель на купання зі свинями:
- "Яка ви щаслива, Мішель";
- "Як це мило";
- "Що може бути миліше, ніж це";
- "Яка чарівна усмішка".