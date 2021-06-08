Після дебюту на вокальному шоу "Х-фактор" Мішель Андраде почала співпрацювати з продюсером Потапом. Виконавиця має власні треки, кліпи, якими полонила серця українських слухачів.

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Гонорари Мішель Андраде

Дівчина поділилася, що гонорари від виступів у Mozgi Entertainment бувають різними. Ведуча "33 за 3" Олександра Кучеренко запитала Мішель, чи правда, що Потап оплачує 10 відсотків від концерту. Андраде відповіла ствердно.

Інколи виплачує більше, ніж 10 відсотків. Буває по-різному,

– зазначила артистка.

Також співачка розповіла про найдорожчий кліп. Мішель зізналася, що найбільше коштів витратили на відео на пісню "Сделай музыку погромче".

Це була співпраця з Аланом Бадоєвим. Вона обійшлася в 30-50 тисяч доларів,

– зізналася Мішель.

Мішель Андраде – "Сделай музыку погромче": дивіться відео онлайн