Співачка Мішель Андраде та ексучасник гурту "Время и стекло" Позитив стали ведучими першого випуску тревел-шоу "Орел і решка". Разом вони відправились в рідну для артистки Болівію, а в мандрівці потрапляли в курйозні ситуації.

У ювілейному сезоні програми "Орел і решка. Новий сезон" в ролі ведучих себе спробують чимало зірок українського шоу-бізнесу. Почесна роль "відкривати" тревел-проєкт дісталась підопічній Потапа 24-річній Мішель Андраде та учаснику гурту Mozgi Позитиву (справжнє ім'я – Олексій Завгородній). Разом артисти відвідали Болівію.

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Мішель Андраде та Позитив про курйози на зйомках "Орла і решки"

Ведучі зізнались, що курйози почались одразу після прибуття в Болівію ще до початку зйомок. Поки Мішель Андраде спостерігала, як фотографують Позитива, її обсіли мурахи. Дівчині довелося швидко роздягатися просто на вулиці.

Відчуваю, як щось по мені повзає і кусає. Опускаю голову і розумію, що стала на мурашник, і комахи вже встигли заповзти у взуття та шкарпетки. Довелося все знімати,

– пригадала зірка.

Позитив зізнався, що в той момент вся знімальна група згоріла на сонці, отримала опіки та продовжила зніматися з "засмагою таксиста". Однак артисти проявили неабиякий професіоналізм і чудово впоралися з ролями ведучих. Наприклад, Мішель Андраде стало зле від традиційної болівійської кухні, однак вона далі дегустувала страви.

"Одним із кращих моментів зйомки могла стати місцева їжа, до якої я нарешті дорвалася. Але так від неї відвикла, що мені відразу стало зле. Проте зйомку все одно довелося продовжити", – поділилась співачка.



Позитив і Мішель Андраде в Болівії / Фото "Новий канал"