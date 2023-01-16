У США визначили "Міс Всесвіт 2022" 15 січня, тож конкурс офіційно завершився. Та в української делегації залишився неприємний осад через участь у заході представниці Росії, країни-терориста.

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Як поводилась росіянка

Президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова розповіла в інстаграм-сторіз, що росіянка Анна Ліннікова поводилась на конкурсі "огидно". До того ж вона переслідувала українку, щоб зробити з нею фото.

Росіянка поводилася огидно. Намагалася вдавати із себе жертву, обзивала інших, хто не хотів бути поруч, "расистами", і чомусь бігала за Вікторією Апанасенко, щоб зробити спільне фото. Тому що так їй сказав директор,

– поділилась Анна Філімонова.



Філімонова про росіянку / Фото з інстаграм-сторіз

Для видання ТаблоID президентка "Міс Україна Всесвіт" додала, що шокована усім тим, як поводилась Росія на конкурсі, в яких образах дефілювала і як провокувала українку Вікторію Апанасенко.

Особисто я просто шокована вульгарністю росіян у всіх діях, включаючи костюм із назвою "Корона російської імперії" з бордового оксамиту. "Міс Росія" поводилася на конкурсі традиційно, як і весь російський народ – зображувала жертву булінгу, намагалася зробити більше фото з учасницями. Їй багато хто відмовляв, але вона скаржилася,

– поділилась Анна Філімонова.

Імідж-експертка додала, що деякі учасниці уникали контакту з росіянкою, але деякі радісно обіймалися.

Зауважимо, Анна Ліннікова не пройшла до фіналу конкурсу. Після "Міс Всесвіт" вона відправилась у подорож Америкою та "побалувала себе" новим айфоном, якого, вочевидь, не може дозволити собі вдома.

Чому Росії дозволили участь

Анна Філімонова розповіла, що ще влітку розпочалась кампанія проти участі у конкурсі краси Росії. Але все вирішила віза – росіянці дозволили в'їзд, ще й на 3 роки.

У моїй голові було таке розуміння: якщо Америка так потужно допомагає Україні, а конкурс "Міс Всесвіт" американський – цього просто не може статися. Але коли росіянці дали візу на 3 роки, мої ілюзії випарувалися. Між іншим, нам візу дали лише на рік.

Президентка "Міс Україна Всесвіт" також згадала про випадок, коли Анна Ліннікова стала недалеко від Вікторії. Тоді вона попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями, щоб дистанціюватися.

"Це зняли фани та виставили до мережі. Реакція людей – деякі фани вважали, що наша учасниця не толерантна. Це говорить про те, що у загальній картині світу досі немає розуміння, що Росія – це тотальне зло."