У США проходить відомий конкурс краси "Міс Всесвіт-2022". На жаль, у ньому участь бере росіянка, якій видали візу з допомогою посольства у Казахстані, повідомляє 24 Канал. І хоч її участь критикують у мережі, вона не дискваліфікована з конкурсу.

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"Міс Україна Всесвіт" дистанціювалась від росіянки

У мережі завірусилося відео, яке зробили напередодні півфіналу, що пройшов 11 січня. У ролику видно, що учасниці позують разом для спільного фото. "Міс Росія" підійшла до представниці України, вочевидь, щоб стати поруч. Хоч Анна Ліннікова таки стала біля іншої учасниці, Вікторія Апанасенко однаково висловила бажання дистанціюватися від росіянки.

"Міс Україна Всесвіт" попросила "Міс Колумбію" помінятися місцями. Вона відійшла від представниці країни-терористки спокійно та дипломатично.

"Міс Україна Всесвіт" відійшла від росіянки: відео

Іноземці у коментарях активно обговорюють відео та реакцію Вікторії Апанасенко на те, що сталося. Є чимало безглуздих закликів про "мир" та "толерантність", однак інші з розумінням поставилися до представниці України.

"Зрозуміло, що "Міс Україна" не хоче бути поруч з росіянкою через війну";

"Багато хто каже, що вони мали продемонструвати мир, але ці країни у війні. Реакція нормальна";

"Очевидно, що її попросили дотримуватися зрозумілої дистанції. Все через життя, що були втрачені в Україні, це не дрібниці";

"Молімося за Україну";

"Якщо ви людина зі здоровим глуздом, ви не стоятимете поруч з країною, що вбиває вашу";

"Це нормально, це країни, що воюють";

"Я вважаю це нормальним, між країнами ведеться війна".

Участь Росії в конкурсі: як на це реагують

Додамо, що західні ЗМІ також критикують появу "Міс Росії" на міжнародному конкурсі краси. Адже Володимир Путін прагне публічно підтримати представницю та використати її як інформаційну зброю. Сама Анна Ліннікова ніяк не коментує геноцид українців.

"Заява "Міс Росії", зроблена минулого року, в якій вона сказала, що цінує можливість "публічно говорити про нагальні проблеми та привертати увагу громадськості до суспільно значущих речей", але це не включає різанину українців російськими військами", – пишуть в The Mirror.

11 січня на конкурсі пройшов етап, де потрібно було представити національні вбрання. Українка Вікторія Апанасенко постала у костюмі "Воїна Світла" з крилами та зброєю. Тоді як росіянка показово обрала пишну бордову сукню з камінням, відверто демонструючи імперські замашки навіть у конкурсі краси. Тож незрозуміло, як іноземці вимагають толерантності від "Міс України Всесвіт" до учасниці, яка не приховує підтримку імперських настроїв її країни, а отже, й війни.