Анна Ліннікова представила Росію на конкурсі "Міс Всесвіт 2022", фінал якого 14 січня відбувся у Новому Орлеані. Ще перед виходами росіянки на сцену у соцмережах їй з різних куточків світу писали, що вона представляє країну-терориста, однак це ніяк не засмучувало дівчину. Ба більше, у день, коли її земляки влучили в багатоповерхівку, через що люди опинилися під завалами, є жертви, Ліннікова гордо дефілювала на сцені конкурсу в сукні кривавого кольору.

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Анатолій Анатоліч про дефіле росіянки на "Міс Всесвіт 2022"

Такий цинізм неабияк обурив ведучого Анатолія Анатоліча. У своєму інстаграмі він опублікував відео, на якому видно кадри руйнувань будинку та дефіле Ліннікової. Цинізму додає й те, що під час виходу Анни на сцену розповідають, що вона волонтерить у притулку для тварин. Але у тварин є добро та милосердя, якого дуже не вистачає Анні та її землякам-окупантам.