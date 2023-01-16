В США определили "Мисс Вселенная 2022" 15 января, поэтому конкурс официально завершился. Но у украинской делегации остался неприятный осадок из-за участия в мероприятии представительницы России, страны-террориста.

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Как вела себя россиянка

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова рассказала в инстаграм-сторез, что россиянка Анна Линникова вела себя на конкурсе "отвратительно". К тому же, она преследовала украинку, чтобы сделать с ней фото.

Россиянка вела себя противно. Пыталась притворяться жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото. Потому что так ей сказал директор,

– поделилась Анна Филимонова.



Филимонова о россияне / Фото с инстаграмм-сториз

Для издания ТаблоID президентка "Мисс Украина Вселенная" добавила, что шокирована всем тем, как вела себя Россия на конкурсе, в которых образах дефилировала и как провоцировала украинку Викторию Апанасенко.

Лично я просто шокирована пошлостью россиян во всех действиях, включая костюм под названием "Корона русской империи" из бордового бархата. "Мисс Россия" вела себя на конкурсе традиционно, как и весь русский народ – изображала жертву буллинга, пыталась сделать больше фото с участницами. Ей многие отказывали, но она жаловалась,

– поделилась Анна Филимонова.

Имидж-экспертка добавила, что некоторые участники избегали контакта с россиянкой, но некоторые радостно обнимались.

Заметим, Анна Линникова не прошла в финал конкурса После "Мисс Вселенная" она отправилась в путешествие по Америке и "побаловала себя" новым айфоном, которого, очевидно, не может позволить себе дома.

Почему России разрешили участие

Анна Филимонова рассказала, что еще летом началась кампания против участия в конкурсе красоты России. Но все решила виза – россиянке разрешили въезд, еще и на 3 года.

В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский – этого просто не может произойти. Но когда россияне дали визу на 3 года, мои иллюзии улетучились. Между тем нам визу дали только на год.

Президент "Мисс Украина Вселенная" также вспомнила о случае, когда Анна Линникова стала недалеко от Виктории. Тогда она попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами, чтобы дистанцироваться.

"Это сняли фаны и выставили в сеть. Реакция людей – некоторые фаны считали, что наша участница не толерантна. Это говорит о том, что в общей картине мира до сих пор нет понимания, что Россия – это тотальное зло."