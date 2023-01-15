Попри критику в мережі та заклики про дискваліфікацію, росіянці Анні Лінніковій дозволили взяти участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2022". Вона не змогла пройти до фіналу та не отримала жодної з додаткових нагород.
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Росіянка пішла купувати айфон після конкурсу
Після завершення конкурсу Анна Ліннікова опублікувала інстаграм-сторіз про те, що "зробила все можливе, щоб увійти до топ-16". Та показала новенький ґаджет – схоже, саме для цього вона приїхала до "загниваючого Заходу".
Приємно порадувала себе після конкурсу новим iPhone. Побачила якість фото, відео і захотіла собі цей телефон,
– написала росіянка.
Росіянка купила айфон / Фото з інстаграм-сторіз
Анна Ліннікова також написала, що "багато що зрозуміла про конкурс" та "відвідала Америку". Зрозуміло, адже для росіянина сьогодні – це справжнє досягнення. Зараз вона планує подорож по США, мабуть, доки не завершиться термін візи.
Ліннікова про конкурс / Фото з інстаграм-сторіз
Ліннікова про конкурс / Фото з інстаграм-сторіз
Що про це пишуть українці
У мережі активно обговорюють "досягнення" росіянки у США. Українці не приховують негативного ставлення до Ліннікової на тлі її мовчазної підтримки війни.
- "Це останнє, що вона може собі дозволити";
- "Я б порадила їй не знімати цю свою г*внолєнту. Цікаво, отримала б п*зди одразу за рогом, чи встигла б перейти на протилежну сторону вулиці?";
- "Коли ракети падали на будинок у Дніпрі, вона виступала від імені Росії";
- "Фу, яка мерзотність";
- "Чому її взагалі допустили?";
- "Яка країна, така і міс";
- "Нехай подорожує по своїх болотах. А потім прилетить на рашку і буде п*здіти, як на западі ху***а, в нас найкраще";
- "Нотації про "загнівающий запад" тільки після перетину кордону назад, до болота".
На новенький айфон Ліннікової відреагував шоумен Анатолій Анатоліч. "Як можна бути такою тупою? У неї 3 сторіз після конкурсу. Дві про те, що воно купило айфон".
Анатоліч про Ліннікову у США / Фото з інстаграм-сторіз