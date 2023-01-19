Перед фіналом конкурсантки "Міс Всесвіт" неодноразово мали зустрічі та спільні фотосесії чи зйомки. Вікторія Апанасенко пригадала момент, коли під час одного з таких заходів до неї попрямувала росіянка – це потрапило на відео та завірусилося.

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"Міс Україна Всесвіт" пояснила відео

Вікторія поділилась, що ситуація була дуже дивною. Їй не зрозуміло, навіщо росіянка Анна Ліннікова підійшла саме до неї, – бо якщо та й забула обличчя представниці України, то мала б побачити синьо-жовту квітку на вбранні.

Я не знаю, яка у неї мотивація була в той момент. Деякі коментатори мене засудили, що я повелася непрофесійно як для представниці "Міс Всесвіт". На відео помітно, що я нікого не хапала за руку. Росіянка запитала, чи можна тут стати. Я сказала: ні. Тому вона стала біля "Міс Сейшели".

Апанасенко зізналась, що могла й взагалі піти геть. Але вирішила не створювати скандал перед оргкомітетом та пресою. Тож попросила помінятись місцями з "Міс Колумбією". Російська сторона розводить чутки, що це було нетактовно, начебто учасниці перестали з нею спілкуватись, – але це не так.

"Вона все прекрасно розуміла і сказала: "Так, взагалі без питань". І потім було відео, де "Міс Колумбія" і "Міс Кюрасао" спілкувалися між собою своєю мовою, я стояла поруч і не дуже їх розуміла. Російські ЗМІ написали, що після ситуації з фото зі мною ніхто не спілкувався. Зі мною всі спілкувалися, усі дівчата були неймовірні. Ігнору чи негативу ні від кого не було. І спроб організувати комунікацію між мною і росіянкою не було, і від оргкомітету теж. Вони все прекрасно розуміли".

Відео, де Апанасенко дистанціювалась від росіянки:

Зауважимо, що російські ЗМІ розпочали активний булінг проти українки Вікторії Апанасенко. Дівчина днями показала уривок одного з матеріалів, де пише, що вона начебто "не приховувала гидливість" у ставленні до росіянки Ліннікової, звинувачують у відсутності "такту та розуму".

"Я захищаю інтереси країни"

"Міс Україна Всесвіт" додала, що відео стало дуже вірусним, тому вона вирішила перепросити перед організаторами, якщо її поведінка була непрофесійною для міжнародного конкурсу.

Я пояснила, що, може, ця поведінка була непрофесійною для "Міс Всесвіт", але я захищаю, в першу чергу, інтереси своєї країни. Вони сказали, що все розуміють, і жодних питань чи претензій до мене після цього не було. Тому ніяких скандалів чи конфліктів не було. І навіть з росіянкою теж. Ми з нею навіть не розмовляли,

– зізналась Вікторія.

"Я не знаю, що вона за людина. Вона, можливо, могла потім комусь жалітися, що я з нею не спілкувалася чи відмовилася фотографуватися, бо я "недружня". Але я з нею не спілкувалася і не фотографувалася зі зрозумілих причин. Вона є обличчям країни агресора, її амбасадором".

Також нагадаємо, що президентка "Міс Україна Всесвіт" розповідала про "огидну" поведінку представниці Росії Анни Ліннікової. Вона нібито бігала за Вікторією Апасенко та намагалась зробити з нею фото – це завдання росіянка отримала від директора.