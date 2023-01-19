Перед финалом конкурсантки "Мисс Вселенная" неоднократно встречались и совместные фотосессии или съемки. Виктория Апанасенко вспомнила момент, когда во время одного из таких мероприятий к ней направилась россиянка – это попало на видео и завирусилось.

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"Мисс Украина Вселенная" объяснила видео

Виктория поделилась, что ситуация была очень странной. Ей не понятно, зачем россиянка Анна Линникова подошла именно к ней, потому что если и забыла лицо представительницы Украины, то должна увидеть сине-желтый цветок на наряде.

Я не знаю, какая у нее мотивация была в тот момент. Некоторые комментаторы меня осудили, что я повелась непрофессионально как для представительницы "Мисс Вселенная". На видео видно, что я никого не хватала за руку. Россиянка спросила, можно ли здесь стать. Я сказала: нет. Поэтому она стала возле "Мисс Сейшелы".

Апанасенко призналась, что могла вообще уйти. Но решила не создавать скандала перед оргкомитетом и прессой. Попросила поменяться местами с "Мисс Колумбией". Российская сторона разводит слухи, что это было бестактно, будто участницы перестали с ней общаться, но это не так.

"Она все прекрасно понимала и сказала: "Да, вообще без вопросов". И потом было видео, где "Мисс Колумбия" и "Мисс Кюрасао" общались между собой на своем языке, я стояла рядом и не очень их понимала. Российские СМИ написали, что после ситуации по фото со мной никто не общался. Со мной все общались, все девушки были невероятны. Игнора или негатива ни от кого не было. И попыток организовать коммуникацию между мной и россиянкой не было, и от оргкомитета тоже. Они все прекрасно понимали ".

Видео, где Апанасенко дистанцировалась от россиянки:

Заметим, что российские СМИ начали активный буллинг против украинки Виктории Апанасенко. Девушка на днях показала отрывок одного из материалов, где пишет, что она якобы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой, обвиняют в отсутствии "такта и ума".

"Я защищаю интересы страны"

"Мисс Украина Вселенная" добавила, что видео стало очень вирусным, поэтому она решила извиниться перед организаторами, если ее поведение было непрофессиональным для международного конкурса.

Я объяснила, что, может быть, это поведение было непрофессиональным для "Мисс Вселенная", но я защищаю, в первую очередь, интересы своей страны. Они сказали, что все понимают, и никаких вопросов или претензий ко мне после этого не было. Потому никаких скандалов или конфликтов не было. И даже с россиянкой тоже. Мы с ней даже не разговаривали,

– призналась Виктория.

"Я не знаю, что она за человек. Она, возможно, могла потом кому-то жаловаться, что я с ней не общалась или отказалась фотографироваться, потому что я "недружественная". Но я с ней не общалась и не фотографировалась по понятным причинам. Она есть лицом страны агрессора, ее амбассадором".

Также напомним, что президентка "Мисс Украина Вселенная" рассказывала о "отвратительное" поведение представительницы России Анны Линниковой. Она якобы бегала за Викторией Апанасенко и пыталась сделать с ней фото – эту задачу получила россиянка от директора.