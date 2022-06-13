"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях повернулась до України: "За 3 місяці змінила 8 країн"
Джерело:інстаграм Анни Неплях
Українська модель Анна Неплях після кількох місяців за кордоном вирішила повернутись до України. Вона показала, як провела дні війни.
Модель та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях повідомила, що повернулась до України. Вона опублікувала допис на особистій сторінці.
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Анна Неплях повернулась до України
"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала фото з валізами й кадри на кордоні. Вона зізналась, що за три місяці війни побувала у 8 країнах.
За ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути – повернутись додому, а дім – це там, де Україна,
– зізналась Анна Неплях.
Також модель показала рідкісні світлини за час війни і як вона проводила ці дні.
Як Анна Неплях проводила місяці війни / Фото з інстаграму Анни Неплях
Як Анна Неплях провела дні війни
- За день до повномасштабного вторгнення "Міс Україна Всесвіт" вийшла на поодинокий пікет на Хрещатик. Вона підняла плакат із закликом до миру в Україні.
- На час війни модель переїхала до Франції. Там вона давала інтерв'ю виданням та виходила на протести проти війни. У день 8 березня Анна мітингувала на вулицях Парижа у синьо-жовтому вбранні з плакатом "Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги!".
- Наприкінці березня Анна Неплях відправилась до Бельгії та стала суддею конкурсу краси. На заході вона звернулась до глядачів у залі: "У мене до всіх питання: чому? Чому мир на землі повинен залежати від однієї людини, особливо коли ця людина – терорист, і кров мільйонів на його руках. Зараз у моїй незалежній прекрасній країні триває справжня війна і гинуть не тільки солдати, а й мирні жителі, зокрема й жінки та маленькі діти". На конкурсі вдалось зібрати близько 25 мільйонів євро й передати їх на потреби України.
- Також модель зізнавалась, що заїдала стрес, який переживала за час війни. Через це вона за 2 з половиною місяці погладшала на 9 кілограмів.