"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях повернулась до України: "За 3 місяці змінила 8 країн"

Українська модель Анна Неплях після кількох місяців за кордоном вирішила повернутись до України. Вона показала, як провела дні війни.

Модель та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях повідомила, що повернулась до України. Вона опублікувала допис на особистій сторінці.

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Анна Неплях повернулась до України

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала фото з валізами й кадри на кордоні. Вона зізналась, що за три місяці війни побувала у 8 країнах.

За ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути – повернутись додому, а дім – це там, де Україна,

– зізналась Анна Неплях.

Також модель показала рідкісні світлини за час війни і як вона проводила ці дні.

Як Анна Неплях проводила місяці війни / Фото з інстаграму Анни Неплях

Як Анна Неплях провела дні війни