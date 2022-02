27-річна Анна Неплях показала, що робила у потужну дзеркальну дату – 22 лютого 2022 року. Вона, як і всі українці, загадала одне бажання – мир на рідній землі, і вийшла з ним на головну вулицю Києва – Хрещатик.

Анна Неплях закликала до миру на Хрещатику

Поодинокий пікет модель з 300-тисячною аудиторією влаштувала під будівлею ЦУМу, на якій красується напис All you need is – "Все, що нам треба – це". Анна Неплях продовжила його фразою Peace in Ukraine – "Мир в Україні".

Учора був особливий день 22.02.2022 для того, аби загадати бажання. Всі українці загадали одне єдине, я серед них. All you need is peace ("Все, що нам треба – це мир" – ред. 24 канал),

– пояснила Анна Неплях.

Анна Неплях на пікеті в Києві / Фото з інстаграму "Міс України Всесвіт 2021"

У мережі "Міс Україну Всесвіт 2021" розхвалили за громадянську позицію та промовисте фото. Її патріотичний допис зібрав десятки жовто-блакитних сердець і коментарів:

"Яка ви красива! Дякую за вашу позицію";

"Точно. У всіх зараз одне бажання";

"Так, саме це й загадала";

"Молодець".

Варто додати, що Анна Неплях не єдина українська знаменитість, яка виступила за мир. Визнання Путіним бойовиків на Донбасі засудили десятки зірок – Юлія Саніна, Злата Огнєвіч, Оля Цибульська, Олексій Суханов, Alina Pash, Женя Галич та інші.