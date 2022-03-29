27-річна дівчина перебувала у складі суддів конкурсу "Міс Бельгія", а всі кошти, зібрані на заході, передали на допомогу Україні. За словами Неплях, вдалось зібрати 25 мільйонів євро.

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Коли Анні дали слово, вона звернулася до глядачів у залі та зазначила, що зараз Україна захищає демократію в усій Європі.

У мене до всіх питання: чому? Чому мир на землі повинен залежати від однієї людини, особливо коли ця людина – терорист, і кров мільйонів на його руках. Зараз у моїй незалежній прекрасній країні триває справжня війна і гинуть не тільки солдати, а й мирні жителі, зокрема й жінки та маленькі діти. Чи можете ви уявити таке майбутнє для своїх дітей? Ми теж не могли уявити,

– заявила модель.

"Міс Україна Всесвіт" також закликала НАТО закрити небо над Україною, і наголошувала, що це не лише її прохання, а мільйонів українців.

"Я і 48 мільйонів українців просимо НАТО закрити небо над Україною і нагадати, що українці щогодини гинуть, щоб захистити ліберальну демократію в Європі. Будь ласка, припиніть війну в Україні, бо завтра війна може прийти до вас", – додала дівчина зі сльозами на очах.

На заході Анну Неплях тепло зустріли як почесного журі конкурсу, подарували їй в готелі символічні квіти у синьо-жовтих кольорах і висловлювали велику підтримку під час конкурсу. Для події Анна обрала символічний білий костюм, а завершила образ високою зачіскою та макіяжем у синьо-жовтих кольорах.

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