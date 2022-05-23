Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях пояснила, що нещодавно для себе зрозуміла: набір ваги – це захисна функція організму, яка дозволяє почувати себе у більшій безпеці.

До слова Весь час заїдаю стрес, – Анна Неплях показала, скільки кілограмів набрала за місяць війни

"Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось з того ж дня, як і я, шукав втіху та безпеку в їжі, підсвідомим бажанням убезпечитися від зовнішнього світу, набравши вагу. Жировий прошарок виступає в ролі своєрідного захисного панцира – чим він товстіший, тим у більшій безпеці почувається людина. Ми ось купили тиждень тому ваги, щоб фіксувати наскільки ми гладшаємо. І так, у мене +9 кг", – написала модель.

Вона також додала, що її зріст – 173 сантиметри, а вага – 68 кілограмів, але вона наголошує, що кожна людина виглядає по-різному з такою вагою та зростом. Якщо у когось все "йде" у живіт чи стегна, то в неї зайві кілограми розподіляються рівномірно. Зокрема позитив вона побачила у тому, що груди у неї також збільшились.

За допомогою смачної їжі людина намагається зняти нервове напруження, заглушити переживання, позбутися негативних емоцій. Це нормальний стан, і ви в ньому не одні. Нас багато! – також зауважила Анна.

Якою була Анна до та після двох місяців війни:



Анна Неплях / Фото з інстаграму моделі

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Схуднення заради перемоги

Зазначимо, що перед конкурсом "Міс Україна Всесвіт" у жовтні 2021 року, де вона здобула перемогу, Анна схудла на 12 кілограмів. Такого результату вона добилась всього за пів року. Дівчина зізнавалась, що конкурс був її найбільшою мотивацією.



Анна Неплях перед конкурс "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму