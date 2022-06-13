Модель та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях повідомила, що повернулась до України. Вона опублікувала допис на особистій сторінці.

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Анна Неплях повернулась до України

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала фото з валізами й кадри на кордоні. Вона зізналась, що за три місяці війни побувала у 8 країнах.

За ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути – повернутись додому, а дім – це там, де Україна,

– зізналась Анна Неплях.

Також модель показала рідкісні світлини за час війни і як вона проводила ці дні.

Як Анна Неплях проводила місяці війни / Фото з інстаграму Анни Неплях

Як Анна Неплях провела дні війни