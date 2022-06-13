Модель та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях повідомила, що повернулась до України. Вона опублікувала допис на особистій сторінці.
Читайте також "Після концерту": Андрій Данилко з "мамою" Сердючки без гриму прогулявся Києвом
Анна Неплях повернулась до України
"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала фото з валізами й кадри на кордоні. Вона зізналась, що за три місяці війни побувала у 8 країнах.
За ці 3 місяці я змінила 8 країн, була в абсолютно різних умовах, але яким би не був шлях, найкраще, що може бути – повернутись додому, а дім – це там, де Україна,
– зізналась Анна Неплях.
Також модель показала рідкісні світлини за час війни і як вона проводила ці дні.
Як Анна Неплях проводила місяці війни / Фото з інстаграму Анни Неплях
Як Анна Неплях провела дні війни
- За день до повномасштабного вторгнення "Міс Україна Всесвіт" вийшла на поодинокий пікет на Хрещатик. Вона підняла плакат із закликом до миру в Україні.
- На час війни модель переїхала до Франції. Там вона давала інтерв'ю виданням та виходила на протести проти війни. У день 8 березня Анна мітингувала на вулицях Парижа у синьо-жовтому вбранні з плакатом "Я не хочу 8 березня жіночого свята! Я хочу День перемоги!".
- Наприкінці березня Анна Неплях відправилась до Бельгії та стала суддею конкурсу краси. На заході вона звернулась до глядачів у залі: "У мене до всіх питання: чому? Чому мир на землі повинен залежати від однієї людини, особливо коли ця людина – терорист, і кров мільйонів на його руках. Зараз у моїй незалежній прекрасній країні триває справжня війна і гинуть не тільки солдати, а й мирні жителі, зокрема й жінки та маленькі діти". На конкурсі вдалось зібрати близько 25 мільйонів євро й передати їх на потреби України.
- Також модель зізнавалась, що заїдала стрес, який переживала за час війни. Через це вона за 2 з половиною місяці погладшала на 9 кілограмів.