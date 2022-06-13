Український артист Андрій Данилко днями вперше зіграв концерт за час війни в образі Вєрки Сердючки. Він виступив перед військовими, волонтерами та жителями столиці в київському метро.
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Андрій Данилко та Інна Білоконь пройшлись Києвом
Після концерту в метро на станції Майдан Незалежності Андрій Данилко та Інна Білоконь (яка грає роль мами Вєрки Сердючки) пройшлись підземкою та вулицями Києва. Вони піднялись ескалатором і гуляли Майданом. Заразом зірки позували в атмосферній фотосесії – зазвичай Андрій та Інно рідко показують повсякденні фото.
Артисти були без гриму та у звичних вбраннях. Андрій Данилко був одягнений у спортивний костюм та улюблену кепку, яку носить часто. Інна Білоконь натомість позувала у чорній сукні, босоніжках, окулярах та з пучком.
Андрій Данилко та Інна Білоконь прогулялись столицею без гриму / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Несподівані та рідкісні фото зірок зібрали безліч вподобань та коментарів. Прихильники дякують за виступ та емоції та роблять компліменти артистам:
- "Ви так пострункішали. Маєте чудовий вигляд";
- "Андрію та Інно, ви справжні легенди!!! Ваш талант і сила вищі за небо! Дякуємо";
- "Обожнюю!!! Такі якісь зовсім юні… Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякую за естетичну насолоду";
- "Як би хотілося побувати знову на вашому концерті. Ходила коли була вдома у Херсоні. Ця енергія й емоції, назавжди в серці";
- "Ви просто супер";
- "Дякую за віру і боротьбу за нашу Україну";
- "Знімайте ту маску, ви неймовірний, вона вам не потрібна";
- "Дякую за концерт та емоції".