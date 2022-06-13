Український артист Андрій Данилко днями вперше зіграв концерт за час війни в образі Вєрки Сердючки. Він виступив перед військовими, волонтерами та жителями столиці в київському метро.

Зверніть увагу На концерті Ніно Катамадзе: Вєрка Сердючка вперше за час війни виступила у метро

Андрій Данилко та Інна Білоконь пройшлись Києвом

Після концерту в метро на станції Майдан Незалежності Андрій Данилко та Інна Білоконь (яка грає роль мами Вєрки Сердючки) пройшлись підземкою та вулицями Києва. Вони піднялись ескалатором і гуляли Майданом. Заразом зірки позували в атмосферній фотосесії – зазвичай Андрій та Інно рідко показують повсякденні фото.

Артисти були без гриму та у звичних вбраннях. Андрій Данилко був одягнений у спортивний костюм та улюблену кепку, яку носить часто. Інна Білоконь натомість позувала у чорній сукні, босоніжках, окулярах та з пучком.

Андрій Данилко та Інна Білоконь прогулялись столицею без гриму / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Нагадаємо, Вєрка Сердючка з мамою виступила на заході, яку організувала грузинська зірка Ніно Катамадзе. Співачка приїхала до України з метою дати концерти в кількох містах та зібрати кошти на потреби Збройних Сил.

Несподівані та рідкісні фото зірок зібрали безліч вподобань та коментарів. Прихильники дякують за виступ та емоції та роблять компліменти артистам: