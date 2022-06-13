Модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях сообщила, что вернулась в Украину. Она опубликовала сообщение на личной странице.

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Анна Неплях вернулась в Украину

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала фото с чемоданами и кадры на границе. Она призналась, что через три месяца войны побывала в 8 странах.

За эти 3 месяца я сменила 8 стран, была в совершенно разных условиях, но каким бы ни был путь, лучшее, что может быть – вернуться домой, а дом – это там, где Украина,

– призналась Анна Неплях.

Также модель показала редкие фотоснимки за время войны и как она проводила эти дни.

Как Анна Неплях проводила месяцы войны / Фото с инстаграма Анны Неплях

Как Анна Неплях провела дни войны