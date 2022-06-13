Модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях сообщила, что вернулась в Украину. Она опубликовала сообщение на личной странице.
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Анна Неплях вернулась в Украину
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала фото с чемоданами и кадры на границе. Она призналась, что через три месяца войны побывала в 8 странах.
За эти 3 месяца я сменила 8 стран, была в совершенно разных условиях, но каким бы ни был путь, лучшее, что может быть – вернуться домой, а дом – это там, где Украина,
– призналась Анна Неплях.
Также модель показала редкие фотоснимки за время войны и как она проводила эти дни.
Как Анна Неплях проводила месяцы войны / Фото с инстаграма Анны Неплях
Как Анна Неплях провела дни войны
- За день до полномасштабного вторжения "Мисс Украина Вселенная" вышла на один пикет на Крещатик. Она подняла плакат с призывом к миру в Украине.
- Во время войны модель переехала во Францию. Там она давала интервью и выходила на протесты против войны. В день 8 марта Анна митинговала на улицах Парижа в сине-желтом наряде с плакатом "Я не хочу 8 марта женского праздника! Я хочу День победы!".
- В конце марта Анна Неплях отправилась в Бельгию и стала судьей конкурса красоты. На западе она обратилась к зрителям в зале: "У меня ко всем вопросам: почему? Почему мир на земле должен зависеть от одного человека, особенно когда этот человек – террорист, и кровь миллионов на его руках. Сейчас в моей независимой прекрасной стране продолжается настоящая война и гибнут не только солдаты, но и мирные жители, в том числе женщины и маленькие дети". На конкурсе удалось собрать около 25 миллионов евро и передать их на нужды Украины.
- Также модель признавалась, что заедала стресс, который переживала во время войны. Из-за этого она за 2 с половиной месяца поправилась на 9 килограммов.